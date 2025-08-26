Pedro Torres, productor y expareja de Lucía Méndez, es diagnosticado con enfermedad incurable

El productor mexicano Pedro Torres, reconocido por su trayectoria en televisión, así como por haber sido pareja de la actriz Lucía Méndez, estaría atravesando un difícil momento de salud. De acuerdo con información publicada por la revista TV Notas, el también director habría sido diagnosticado con una enfermedad incurable.

Según información publicada por la revista TV Notas, el productor habría sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa considerada incurable. Sin embargo, hasta el momento ni Pedro Torres ni su familia han confirmado públicamente esta información.

¿Qué es la ELA?

La esclerosis lateral amiotrófica afecta a las neuronas encargadas del movimiento voluntario, provocando debilidad muscular progresiva, pérdida del habla, movilidad y, en etapas avanzadas, dificultades para respirar y alimentarse.

De acuerdo con especialistas, el promedio de vida tras el diagnóstico es de entre 14 y 18 meses; sin embargo, hay casos en los que los pacientes logran vivir hasta una década con la enfermedad.

Según las fuentes cercanas revelaron que, tras recibir el diagnóstico, Pedro Torres ha comenzado a despedirse de sus seres queridos, organizando reuniones íntimas con familiares y amigos para expresarles su cariño.

El productor se ha mostrado fuerte y sereno, afrontando este proceso con dignidad y manteniendo como prioridad el tiempo de calidad junto a sus allegados.

Carrera y vida personal

Pedro Torres ha sido uno de los productores más influyentes en México. Con Luis Miguel, Pedro Torres trabajó en más de diez videoclips, entre ellos algunos de los más emblemáticos de la carrera del cantante: “La incondicional” (1989), “No sé tú” (1992) y “La media vuelta” (1994), este último con la participación especial de Juan Gabriel, Lola Beltrán, Carlos Monsiváis y Ofelia Medina.

En televisión, marcó un precedente al producir el reality show “Big Brother” y la serie “Mujeres asesinas”, ambos con altos niveles de audiencia. Posteriormente, creó su propia empresa, Mediamates Group, dedicada al desarrollo de contenidos de entretenimiento, ficción, realities y publicidad.

En cuanto a su vida personal, Torres contrajo matrimonio en tres ocasiones: primero con Carolina, madre de su hija Apolonia; después con la actriz Lucía Méndez, con quien tuvo a su hijo Pedro Antonio; y más tarde con Alexica, madre de Emilia. Actualmente comparte su vida con la empresaria Saddy Abaunza.

