Sheinbaum sobre dichos de “El Mayo” Zambada: “Tendría que haber una denuncia”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las declaraciones de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, quien en una corte de Estados Unidos confesó haber entregado sobornos a policías, militares y políticos mexicanos.

En conferencia de prensa, Sheinbaum fue contundente al señalar que dichos señalamientos no tienen efectos legales en México mientras no se presenten pruebas concretas: “Tendría que haber una denuncia, porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero?… tendría que haber una denuncia en particular”, afirmó.

La mandataria recalcó que el gobierno federal únicamente tiene conocimiento de lo que ha circulado en medios de comunicación y lo informado por autoridades estadounidenses. Por ello, enfatizó que cualquier investigación en territorio nacional deberá pasar por la Fiscalía General de la República (FGR) y estar respaldada por evidencia: “Tiene que pasar por pruebas y por la FGR. Hay un procedimiento”, añadió.

Sheinbaum también descartó preocupación en su administración por estas declaraciones, al señalar que sin denuncias formales y pruebas claras no es posible iniciar un proceso judicial.

En paralelo, recordó que el director de la DEA colocó recientemente a Zambada al mismo nivel de peligrosidad que Joaquín “El Chapo” Guzmán y el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, lo que refleja la magnitud de las acusaciones en curso en Estados Unidos.

