HBO Max aumenta de precio en México a partir de septiembre: Nuevas tarifas

Mucha atención porque si eres suscriptor de HBO Max o estás pensando en contratarlo, la plataforma de streaming tendrá un reajuste de precios a partir de septiembre.

A través de redes sociales, usuarios compartieron el comunicado que recibieron por correo electrónico, en el cual se les anuncia un aumento en el precio del paquete contratado.

Esta información fue confirmada por medios especializados, quienes han publicado comparativas de precios que reflejan aumentos de hasta 50 pesos en los planes mensuales y 480 pesos en los planes anuales.

El Plan Básico con anuncios es el único que no sufrirá modificaciones en su precio mensual.

Nuevos precios de HBO Max en México

Precios mensuales actualizados:

Plan Nuevo precio mensual Precio anterior Básico con anuncios 149 pesos 149 pesos Estándar 239 pesos 199 pesos Platino 299 pesos 249 pesos

Precios anuales actualizados:

Plan Nuevo precio anual Precio anterior anual Básico con anuncios 1,429 pesos (119/mes) 1,188 pesos (99/mes) Estándar 2,148 pesos (179/mes) 1,788 pesos (149/mes) Platino 2,868 pesos (239/mes) 2,388 pesos (199/mes)

¿Qué pasará con los usuarios con descuento?

Los usuarios que tengan la promoción del 50% de descuento en su plan mensual seguirán conservándola, aunque ahora será aplicada a los nuevos precios actualizados.

¿Habrá cobros extra por compartir cuenta?

En cuanto al cobro adicional por compartir cuenta con personas que viven en otro domicilio, en México aún no se ha confirmado su implementación, como sí ocurrirá en Estados Unidos a partir de septiembre.

