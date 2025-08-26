HBO Max aumenta de precio en México a partir de septiembre: Nuevas tarifas

Mucha atención porque si eres suscriptor de HBO Max o estás pensando en contratarlo, la plataforma de streaming tendrá un reajuste de precios a partir de septiembre.
A través de redes sociales, usuarios compartieron el comunicado que recibieron por correo electrónico, en el cual se les anuncia un aumento en el precio del paquete contratado.
Esta información fue confirmada por medios especializados, quienes han publicado comparativas de precios que reflejan aumentos de hasta 50 pesos en los planes mensuales y 480 pesos en los planes anuales.
El Plan Básico con anuncios es el único que no sufrirá modificaciones en su precio mensual.
Nuevos precios de HBO Max en México
Precios mensuales actualizados:
Precios anuales actualizados:
¿Qué pasará con los usuarios con descuento?
Los usuarios que tengan la promoción del 50% de descuento en su plan mensual seguirán conservándola, aunque ahora será aplicada a los nuevos precios actualizados.
¿Habrá cobros extra por compartir cuenta?
En cuanto al cobro adicional por compartir cuenta con personas que viven en otro domicilio, en México aún no se ha confirmado su implementación, como sí ocurrirá en Estados Unidos a partir de septiembre.
