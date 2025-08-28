¿Tendrás casa nueva en agosto? Consulta si fuiste seleccionado en el Programa de Vivienda para el Bienestar

El sueño de tener casa propia podría estar más cerca para miles de familias mexicanas, luego de que la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) publicara el listado de solicitudes preseleccionadas del mes de agosto dentro del Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB).

Pero ojo, esto no significa que ya te entregarán las llaves: “La preselección no garantiza la asignación de una vivienda, sino que indica que la solicitud cumple con los requisitos iniciales del programa”, aclaran en la plataforma.

Así puedes revisar si pasaste a la siguiente etapa

Si solicitaste una casa este año, sigue estos pasos para saber si avanzaste:

Ten tu CURP a la mano. Entra al portal oficial de CONAVI y busca la sección “Resultados y pasos finales”. Captura tu CURP y verifica los datos. Guarda tu folio y la constancia, ¡te van a servir!

Y si la página no carga… respira hondo y vuelve a intentar más tarde. Hay alta demanda.

¿Qué pasa si apareces en la lista?

CONAVI o la Secretaría de Bienestar se pondrán en contacto contigo para agendar una visita domiciliaria que incluye:

Verificación de la info que diste.

Revisión del lugar donde vives.

Integración de tu expediente.

Evaluación para decidir si eres candidato final.

Todo es gratuito. Si alguien te pide dinero o una “aportación”, repórtalo de inmediato. El programa no tiene intermediarios y no se permite ningún cobro.

Ten tus documentos listos

Para no trabarte en la visita y aumentar tus posibilidades, ten en original y copia:

Acta de nacimiento y CURP

INE vigente

Comprobante de domicilio (menos de 3 meses)

Comprobante de ingresos o carta simple

Comprobante de estado civil

Certificado de no propiedad

Certificado de discapacidad (si aplica)

Carta de No Derechohabiencia

El Programa de Vivienda para el Bienestar 2025 sigue avanzando, y muchas familias ya están un paso más cerca de tener un hogar digno. Consulta el portal, guarda tu folio y mantente atento.

