CDMX lanza campaña intensiva de vacunación contra el sarampión: todo lo que debes saber

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) ha confirmado la disponibilidad de vacunas contra el sarampión en diversas instituciones de salud de la capital. Esta medida forma parte de una campaña intensiva para proteger a la población infantil y adulta ante el incremento de casos en el país.
¿Dónde se aplican las vacunas?
Las vacunas están disponibles en:
Clínicas del IMSS
Centros de salud del ISSSTE
Centros de salud de la Ciudad de México
Para acceder a la vacuna, se recomienda acudir con la Cartilla Nacional de Salud. En caso de no contar con ella, se proporcionará una de forma gratuita en el centro de salud correspondiente.
¿Quiénes deben vacunarse?
La campaña está dirigida principalmente a:
Niños y niñas de 1 a 9 años de edad
Adolescentes y adultos entre 10 y 39 años
Personal de salud en contacto con casos positivos
¿Por qué es importante vacunarse?
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede ocasionar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños. La vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir su propagación y proteger a la comunidad.
🚨 ¡Atención, CDMX! 🚨
La campaña de vacunación está en la Ciudad de México 🩺💉
Protégete y protege a quienes más quieres contra el sarampión.
📍 Acude a tu Unidad de Salud más cercana y completa tu esquema.
Porque una ciudad protegida, es una ciudad más fuerte. 💪✨ pic.twitter.com/eD16pZ7Gmu
— Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) August 21, 2025
