CDMX lanza campaña intensiva de vacunación contra el sarampión: todo lo que debes saber

La Ciudad de México ha lanzado una campaña intensiva para prevenir el sarampión
Laura Reyes Medrano
| 2025-08-23
CDMX lanza campaña intensiva de vacunación contra el sarampión: todo lo que debes saber
El sarampión es un virus altamente contagioso
|
iStock
La Ciudad de México ha lanzado una campaña intensiva para prevenir el sarampión
Laura Reyes Medrano
| 23 Ago, 2025

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) ha confirmado la disponibilidad de vacunas contra el sarampión en diversas instituciones de salud de la capital. Esta medida forma parte de una campaña intensiva para proteger a la población infantil y adulta ante el incremento de casos en el país.

CDMX lanza campaña intensiva de vacunación contra el sarampión|iStock
CDMX lanza campaña intensiva de vacunación contra el sarampión|iStock|

 

¿Dónde se aplican las vacunas?

Las vacunas están disponibles en:

  • Clínicas del IMSS

  • Centros de salud del ISSSTE

  • Centros de salud de la Ciudad de México

Para acceder a la vacuna, se recomienda acudir con la Cartilla Nacional de Salud. En caso de no contar con ella, se proporcionará una de forma gratuita en el centro de salud correspondiente.

 

¿Quiénes deben vacunarse?

La campaña está dirigida principalmente a:

  • Niños y niñas de 1 a 9 años de edad

  • Adolescentes y adultos entre 10 y 39 años

  • Personal de salud en contacto con casos positivos

 

Se exhorta a la población a acudir a los centros de salud más cercanos para recibir la vacuna de forma gratuita|iStock
Se exhorta a la población a acudir a los centros de salud más cercanos para recibir la vacuna de forma gratuita|iStock|

 

¿Por qué es importante vacunarse?

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede ocasionar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños. La vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir su propagación y proteger a la comunidad.

 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Lord Pádel niega intento de homicidio: “Yo lo único que quería era salvar a mi hijo”

Salud
Ciudad de México
Mas sobre:
Salud
Ciudad de México

Notas Relacionadas

 