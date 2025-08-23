CDMX lanza campaña intensiva de vacunación contra el sarampión: todo lo que debes saber

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) ha confirmado la disponibilidad de vacunas contra el sarampión en diversas instituciones de salud de la capital. Esta medida forma parte de una campaña intensiva para proteger a la población infantil y adulta ante el incremento de casos en el país.

CDMX lanza campaña intensiva de vacunación contra el sarampión|iStock|

¿Dónde se aplican las vacunas?

Las vacunas están disponibles en:

Clínicas del IMSS

Centros de salud del ISSSTE

Centros de salud de la Ciudad de México

Para acceder a la vacuna, se recomienda acudir con la Cartilla Nacional de Salud. En caso de no contar con ella, se proporcionará una de forma gratuita en el centro de salud correspondiente.

¿Quiénes deben vacunarse?

La campaña está dirigida principalmente a:

Niños y niñas de 1 a 9 años de edad

Adolescentes y adultos entre 10 y 39 años

Personal de salud en contacto con casos positivos

Se exhorta a la población a acudir a los centros de salud más cercanos para recibir la vacuna de forma gratuita|iStock|

¿Por qué es importante vacunarse?

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede ocasionar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños. La vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir su propagación y proteger a la comunidad.

🚨 ¡Atención, CDMX! 🚨

La campaña de vacunación está en la Ciudad de México 🩺💉



Protégete y protege a quienes más quieres contra el sarampión.



📍 Acude a tu Unidad de Salud más cercana y completa tu esquema.

Porque una ciudad protegida, es una ciudad más fuerte. 💪✨ pic.twitter.com/eD16pZ7Gmu — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) August 21, 2025

