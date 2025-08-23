¿Qué provocó el socavón donde cayó una mujer en la GAM, CDMX?

La tarde del sábado, una mujer cayó al interior de un socavón de seis metros de profundidad en la colonia San Pedro Chico, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. El hoyo se abrió en el andador de Avenida Talismán, frente al número 4012, entre Eduardo Molina y Norte 80-A.

El Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos del ERUM lograron rescatar a la víctima, quien fue trasladada al Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas para recibir atención médica.

La causa: una fuga de agua

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), el socavón fue provocado por una fuga de aguas residuales en un colector de 1.52 metros de diámetro. Las lluvias recientes reblandecieron el terreno, lo que debilitó la estructura y originó el colapso.

La dependencia aseguró que dará seguimiento a la atención médica de la mujer afectada, además de trabajar en la reparación del colector para evitar riesgos adicionales.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), junto con SACMEX y la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), mantienen resguardo en la zona con vallas de seguridad.

Ingenieros realizan una evaluación técnica para definir el plan de reparación, mientras cuadrillas de SACMEX controlan la fuga detectada.

