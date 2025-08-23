¿Cómo usar las nuevas herramientas de Spotify para compartir y mezclar canciones?

Spotify presentó una nueva función que permitirá a los usuarios Premium personalizar las transiciones entre canciones dentro de sus playlists. Esta herramienta, disponible actualmente en versión beta para iOS y Android, ofrece la posibilidad de ajustar detalles como volumen, ecualización, curvas de efectos y estilos de mezcla como Desvanecer o Ascender.

Spotify continúa innovando|iStock|

Una experiencia musical más fluida

De acuerdo con la compañía, el sistema analiza el tempo y los beats por minuto de cada tema para sugerir el mejor punto de transición, lo que permitirá a los usuarios crear mezclas más dinámicas y evitar silencios incómodos entre canciones.

Spotify indicó que esta función será especialmente útil para géneros como house, techno y música electrónica, que suelen adaptarse mejor a transiciones suaves. Además, destacó que puede tener usos prácticos, como armar playlists para correr o hacer ejercicio con un ritmo constante.

“Con las transiciones personalizadas, buscamos que cada usuario pueda moldear su manera de escuchar y expresarse a través de la música”, señaló la empresa en su blog oficial.

Más integración con Instagram

Además de esta novedad, Spotify anunció nuevas herramientas de integración con Instagram:

Ahora, al compartir una canción en Historias, se podrá escuchar un fragmento de audio sin salir de la app.

La función Notas de Instagram permitirá mostrar en tiempo real lo que cada usuario está escuchando, con la opción de responder o añadir la canción a sus propias playlists.

Ambas actualizaciones están disponibles de manera global para usuarios de Android e iOS.

, Spotify anunció nuevas herramientas de integración con Instagram|iStock|

Suben los precios de Spotify en México

El lanzamiento de estas funciones coincide con un ajuste en los precios de suscripción, que entrará en vigor en septiembre:

Plan individual: de 129 a 139 pesos al mes.

Plan de estudiantes: de 69 a 74 pesos.

Plan dúo: de 169 a 189 pesos.

Plan familiar: de 199 a 239 pesos.

Este incremento llega después de que la compañía reportara resultados financieros mixtos en el segundo trimestre de 2025: ingresos de 4,190 millones de euros (10% más que en 2024), pero con una pérdida neta de 86 millones de euros, en contraste con las ganancias del año anterior.

Spotify busca fortalecer la experiencia de usuario|iStock|

El reto de Spotify

Con estas actualizaciones, Spotify busca fortalecer la experiencia de usuario y mantenerse competitivo en el mercado del streaming musical. Sin embargo, el aumento de precios podría generar debate entre los usuarios, que deberán decidir si las nuevas herramientas justifican el costo adicional.

