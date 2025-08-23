VIDEO: Explosión en Coyotepec por huachicol moviliza a Ejército, GN y Pemex

Presuntamente se trató de un expendio clandestino cerca de la presa San Guillermo
Jorge Reyes Padrón
Vecinos llamaron a los cuerpos de emergencia ante el siniestro.
Una fuerte explosión seguida de un incendio alarmó a los vecinos del norte de Coyotepec este sábado, tras lo que aparenta ser un expendio ilegal de gasolina que operaba en las inmediaciones de la Presa San Guillermo.

Según testimonios de habitantes de la zona, el fuego se originó en una cisterna que almacenaba combustible. Aunque no se reportan personas lesionadas, el siniestro provocó la pérdida total de dos autos y una camioneta que fueron alcanzados por las llamas.

Columna de humo negro se vio desde varios kilómetros

El estallido ocurrió cerca del mediodía, lo que generó una columna de humo visible a kilómetros, provocando la movilización inmediata de Protección Civil y Bomberos de Coyotepec, quienes recibieron refuerzos de Teoloyucan.

La emergencia fue contenida con rapidez, pero los cuerpos de rescate esperan a que se consuma el combustible antes de intervenir directamente, por precaución. Se presume que el depósito estaba lleno de gasolina, aunque se desconoce la cantidad exacta.

Operativo conjunto: GN, Ejército, Pemex y policía local

El sitio ya está resguardado por elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Policía Estatal y Municipal, así como personal de Pemex, quienes trabajan para determinar si había una toma clandestina conectada a la cisterna.

Vecinos de la zona han asegurado que en el lugar se vendía gasolina de forma irregular, aparentemente extraída de forma ilegal.

Ya había antecedentes en la zona

Este no es el primer incidente relacionado con huachicoleo en el municipio. El pasado 14 de marzo, una explosión similar ocurrió en un ducto de Pemex en el Barrio Analco, el cual fue clausurado, pero no se descarta que las mismas personas hayan continuado con la operación clandestina.

