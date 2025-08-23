El traje original de Spider-Man usado por Tobey Maguire será subastado: este es su precio millonario

La fiebre por el cine de superhéroes llega a las casas de subastas. El traje original que Tobey Maguire utilizó en Spider-Man 2 (2004) y algunas escenas de Spider-Man 3 (2007) saldrá a subasta el 4 de septiembre de 2025, en un evento organizado por Propstore Auction, y se espera que alcance un valor millonario.

La puja arrancará en 50 mil dólares, pero expertos estiman que la pieza podría venderse entre 100 mil y 200 mil dólares, dado su enorme valor histórico y cultural para los fans de Marvel y los coleccionistas de cine.

Un traje con historia cinematográfica

El diseño de esta pieza estuvo a cargo del taller Frontline Design, bajo la supervisión del ganador del Oscar James Acheson, responsable del vestuario de la trilogía de Sam Raimi.

Entre sus características destaca un azul más profundo, ojos más pequeños, una silueta más estilizada y el emblema en el pecho más prominente, lo que lo convirtió en un símbolo visualmente más impactante que el de la primera entrega de la saga.

El traje presenta ligeros signos de desgaste por el rodaje, aunque fue restaurado en ciertas partes con réplicas moldeadas a partir de los materiales originales, manteniendo así su autenticidad.

Objeto de culto para coleccionistas

No se trata de una simple prenda de utilería: este traje es un pedazo de la historia del cine moderno. Para millones de fans, Tobey Maguire sigue siendo el Spider-Man definitivo, y poseer este vestuario significa tener en manos un ícono de la cultura pop.

Propstore Auction destacó que el interés por este tipo de artículos ha crecido en la última década, especialmente tras el regreso de Maguire en Spider-Man: No Way Home (2021), lo que reavivó la nostalgia y el valor de su versión del superhéroe.

