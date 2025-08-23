Cómo activar la Tarjeta de Útiles y Uniformes Escolares 2025 y en qué comercios usarla

El Gobierno capitalino, a través del Fideicomiso de Educación Garantizada (FIDEGAR), puso en marcha la Tarjeta de Útiles y Uniformes Escolares 2025, un apoyo directo destinado a estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria). Este beneficio está vinculado al programa Mi Beca para Empezar y busca aliviar los gastos escolares en este ciclo escolar.

La tarjeta funciona como un monedero electrónico, pero es indispensable activarla antes de utilizarla en los comercios afiliados.

Cómo activar la Tarjeta de Útiles y Uniformes Escolares 2025

La activación se realiza de manera sencilla a través de la app “Obtén Más”, disponible para Android y iOS. Los pasos son:

Descargar la aplicación en tu dispositivo. Iniciar sesión con el correo electrónico del tutor registrado en Mi Beca para Empezar. Ingresar la contraseña generada en el registro. Seleccionar la tarjeta digital del beneficiario y dar clic en “Activar”. Crear un NIP personal, necesario para autorizar las compras. Activar la tarjeta física ingresando los 16 dígitos del plástico. Verificar que los datos sean correctos.

Una vez activa, el saldo puede consultarse directamente en la aplicación para organizar las compras.

Comercios autorizados donde se puede usar la tarjeta

El apoyo no permite retiros en efectivo, pero sí es válido en una amplia red de establecimientos:

Papelerías: Office Depot, Lumen, Office Max, TONY Superpapelerías y Marchand.

Tiendas de autoservicio: Walmart, Bodega Aurrerá, Soriana, Chedraui, La Comer, SuperISSSTE, Sams Club y Neto.

Ropa y calzado: Suburbia, Price Shoes, Cuidado con el Perro, Flexi, Zapaterías León, Capa de Ozono, Trender, Vazza, Karele, La Joya y Converse.

Farmacias y ópticas: Farmacias San Pablo, San Borja, San Isidro y Especialistas Ópticos.

Además, existen comercios locales afiliados en distintas colonias, lo que facilita el acceso al beneficio sin trasladarse largas distancias.

Qué hacer si no se puede activar la tarjeta

Si la app rechaza el registro o no valida la CURP del estudiante, se recomienda:

Verificar que los datos coincidan con el padrón escolar.

Acudir a las oficinas de FIDEGAR.

Llamar a la línea de atención al beneficiario.

Un apoyo clave para el regreso a clases

La Tarjeta de Útiles y Uniformes Escolares 2025 es un recurso que debe utilizarse dentro del ciclo escolar, ya que no es acumulable ni transferible a otro periodo.

Con su activación y uso en los comercios autorizados, las familias capitalinas podrán garantizar que los estudiantes cuenten con todo lo necesario para un regreso a clases exitoso.

