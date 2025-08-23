Estados Unidos crea la Medalla de Defensa Fronteriza Mexicana para militares en la frontera con México

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó sobre la creación inmediata de la Medalla de Defensa Fronteriza de México (MBDM), que premiará a los militares desplegados en operaciones en la frontera con México.

La medalla se otorgará a los miembros del servicio desplegados en la frontera internacional de Estados Unidos con México| Departamento de Defensa de los Estados Unidos|

La medalla está dirigida a quienes hayan sido asignados, adjuntos o detallados permanentemente a una unidad participante en operaciones militares designadas por el Departamento de Defensa en apoyo a CBP, durante 30 días consecutivos o no consecutivos, desde el 20 de enero hasta una fecha futura aún por determinar.

El área de elegibilidad incluye tierras estadounidenses dentro de 100 millas náuticas de la frontera, en Texas, Nuevo México, Arizona y California, así como aguas adyacentes hasta 24 millas náuticas.

Los militares que ya recibieron la Medalla de Servicio de las Fuerzas Armadas (AFSM) podrán solicitar la MBDM en lugar de la AFSM, pero no se otorgarán ambas por el mismo periodo de servicio.

Diseño de la medalla

La MBDM es redonda y de bronce, con cinta de rayas amarillas y verdes.

Anverso: espada romana envainada con la inscripción “Por servicio en la frontera con México”.

Reverso: escudo de EE. UU. sobre un pergamino, rodeado por una corona, rifles, sables y cañones cruzados.

Colores de la cinta: verde, símbolo de libertad; amarillo, alusión a la virtud cívica.

El premio toma como referencia la Medalla de Servicio Fronterizo Mexicano de 1918, otorgada por servicios en 1916 y 1917 en Chihuahua y áreas fronterizas de Texas y Nuevo México.

Según el subsecretario Anthony J. Tata, los militares que apoyan la seguridad fronteriza merecen ser reconocidos por su valentía y contribuciones.

El Instituto de Heráldica del Ejército se encargará de fabricar las medallas, mientras que la Agencia de Logística de Defensa asegurará su distribución a los militares y veteranos que califiquen.

La MBDM tendrá precedencia antes de la AFSM y después de la Medalla al Servicio de Defensa de Corea.

NEWS: @SecDef Pete Hegseth Announces Establishment of Mexican Border Defense Medalhttps://t.co/VLxtsbxPZ1 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 23, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UNAM explica cómo el abandono marca profundamente a los perritos