¿Cuánto cuesta la licencia permanente CDMX 2025 y qué dijo la SEMOVI sobre los descuentos?

En semanas recientes circuló información sobre un supuesto descuento de la Ciudad de México en la licencia de conducir permanente tipo A para adultos mayores con tarjeta INAPAM vigente y personas con discapacidad con credencial del DIF CDMX.

Sin embargo, de acuerdo con información proporcionada por la Semovi, el costo del trámite se mantiene en 1,500 pesos y no en 750 pesos como se manejó en varios sitios de internet.

¿Quiénes pueden tramitar la licencia permanente?

De acuerdo con la Semovi, los ciudadanos mayores de edad en la Ciudad de México podrán tramitar su licencia de conducir permanente tipo A siempre y cuando cumplan con:

No tener sanciones en el programa Conduce sin alcohol .

No haber estado involucrados en hechos de tránsito graves por negligencia o impericia.

Requisitos para la licencia permanente

Para iniciar el trámite es necesario contar con:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o tarjeta de residencia).

Comprobante de domicilio en CDMX o Edomex .

Licencia de conducir tipo A expedida por la Semovi .

Línea de captura pagada ($1,500 pesos).

Modalidades y costos

Licencia tipo A permanente: $1,500 pesos.

Licencia tipo A con vigencia de 3 años: $1,099 pesos.

Trámite en línea paso a paso

Ingresar al portal oficial de Licencia Permanente CDMX. Iniciar sesión con la Llave CDMX (o crear una en caso de no tenerla). Llenar el formulario en línea y adjuntar los documentos solicitados. Descargar la línea de captura y realizar el pago en línea o en centros autorizados. En caso de requerir el plástico, agendar una cita en módulos de la Semovi o de la Tesorería y presentarse con la constancia de pago. La licencia permanente se entrega de manera inmediata al concluir el trámite. #SEMOVIInforma: pic.twitter.com/0i8jbFDq8T — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) August 24, 2025

