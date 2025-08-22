Festival de la Nogada 2025 en CDMX: precios, menú completo y ubicación

Nogada todo el año? ¡Sí, en CDMX! La temporada más sabrosa del año arrancó oficialmente con el Festival de la Nogada 2025, una celebración que se lleva a cabo en la tradicional Hacienda de los Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Aquí no solo hay chiles en nogada los 365 días, también hay ravioles, lengua al mezcal y hasta opciones veganas.

El evento se realizará del 16 de agosto al 30 de septiembre, y no es cualquier comida: la receta original data de 1967 y es cuidada al milímetro, desde la nuez de Castilla hasta la granada. Incluso tienen un laboratorio bacteriológico para asegurar que el sabor no se eche a perder.

Dicen que el chile capeado es el original, tú qué opinas / Redes Sociales|

Nogadas para todos los gustos

Durante el festival, el menú se pone creativo. Entre las novedades están los ravioles de nuez de Castilla con espuma de parmesano reggiano, la lengua de res en almendrado al mezcal, y un chile cristalizado relleno de helado de nogada. También hay un chile en nogada vegano disponible todo el año.

¿No comes carne? Aquí hay chance. El relleno a base de plantas y la nogada hecha con ingredientes vegetales se roban los aplausos de los más exigentes.

Desde el chile clásico hasta el elaborado podrás comer / Redes Sociales|

¿Cuánto cuesta y qué incluye?

Cada platillo tiene un precio distinto, pero en promedio, los principales oscilan entre 500 y 700 pesos (sin bebidas). El chile en nogada tradicional cuesta 550 pesos. También podrás maridar con vinos especialmente seleccionados.

Algunos imperdibles del menú:

Rollito de salmón ahumado con queso y pistaches

Crema de nogada caliente con bolita de queso y granada

Filete de res en salsa de nuez de Castilla con chipotle

Pulpo en salsa cremosa de pistache

Pastel de zanahoria, nuez y coco

También habrá una selección de vinos para acompañar tu chile en nogada / Redes Sociales|

📍 ¿Dónde está la Hacienda de los Morales?

Puedes lanzarte a disfrutar el festival en Juan Vázquez de Mella 525, Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, CDMX. Los chiles estarán disponibles hasta el 30 de septiembre, pero si vas antes, aseguras mesa y sabor.

