¿Será obligatoria la CURP Biométrica? Sheinbaum aclara dudas sobre el trámite

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este 22 de agosto si la CURP Biométrica será obligatoria para trámites en instituciones y organismos del país. La mandataria explicó que ninguna institución puede exigir este trámite, ya que se trata de un procedimiento opcional.

“En la Ley no está obligatoria, es opcional; la gente decide si da sus datos o no, como en cualquier caso, uno decide si da sus datos personales o no, así está en la ley”, dijo la presidenta Sheinbaum.

Sheinbaum señaló que ninguna institución estaría obligada a pedir la CURP con datos biométricos y enfatizó que el trámite es voluntario, aunque espera que participe la mayor parte de la población mexicana.

“La gran mayoría de la gente, va a participar en este ejercicio, explicando por qué es importante”, agregó.

Además, mencionó que la recopilación e implementación de la CURP Biométrica requerirá una importante inversión por parte del gobierno y destacó los avances realizados con el Registro Nacional de Población (Renapo) desde el sexenio anterior, los cuales se fortalecerán en la actual administración.

¿Qué es la CURP Biométrica?

La CURP Biométrica será la nueva identificación oficial en México, una versión mejorada de la Clave Única de Registro de Población que integrará datos biométricos como:

Fotografía digital a color.

Huellas dactilares de ambas manos.

Escaneo del iris.

Firma digital.

Código QR y sello digital para verificación.

Este documento, disponible tanto en formato físico como digital, entrará en vigor de manera gradual y sustituirá a la credencial del INE como identificación oficial. La CURP Biométrica mantiene los 18 caracteres alfanuméricos tradicionales, pero incorpora elementos de seguridad avanzados que permitirán una identificación más precisa y confiable.

Según la nueva legislación, todas las instituciones públicas y privadas deberán aceptar este documento.

