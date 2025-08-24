De hijo de migrantes a Harvard: joven mexicano conquista 15 universidades en EE.UU

La historia de Samuel Ruiz Macías ha conmovido a la comunidad hispana en Estados Unidos. El joven, hijo de padres migrantes agrícolas, fue aceptado en 15 universidades de prestigio, entre ellas Stanford, Yale y Columbia, pero finalmente eligió estudiar en la Escuela de Leyes de Harvard.

Egresado de la Central East High School en Fresno, Ruiz Macías destacó no solo por su rendimiento académico, sino por su compromiso social. Consciente de las dificultades que enfrentaron sus padres al llegar a Estados Unidos, aseguró que su meta es retribuir a la comunidad inmigrante: “La universidad no es solo un logro personal, es un compromiso con mi comunidad. Mi meta es convertirme en abogado y defender a quienes, como mis padres, han buscado una vida mejor en este país”, declaró.

El joven explicó que su decisión de asistir a Harvard se sustentó también en los apoyos económicos y becas que le fueron otorgados, pues el factor financiero suele ser una de las principales barreras para las familias migrantes en EE.UU.

Su logro se ha viralizado en redes sociales, donde miles de personas lo reconocen como un ejemplo de esfuerzo y perseverancia. Para la comunidad latina, el ingreso de Samuel a una de las universidades más prestigiosas del mundo representa un símbolo de orgullo y esperanza.

De acuerdo con datos de la institución, cerca del 9 % de los estudiantes de Harvard se identifica como hispano o latino, un porcentaje que ha ido en aumento en los últimos años gracias a políticas de inclusión y programas de becas que buscan diversificar la matrícula.

La trayectoria de Samuel Ruiz Macías no solo refleja excelencia académica, sino también un liderazgo orientado al servicio comunitario, con el propósito de transformar su historia personal en una herramienta de justicia para miles de migrantes.

