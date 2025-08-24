Isela Anali XV Años: De festejo triste a fiesta con 1,500 invitados en San Luis Potosí

Lo que inició como una decepción hace unas semanas, terminó en una fiesta de XV Años de interés nacional e incluso con el regalo de un terreno. Así es el caso de Isela Anali, una joven de San Luis Potosí que se dedica a recolectar basura y a quien, con la ayuda de su familia y muchos voluntarios, le organizaron una enorme celebración a la que acudieron más de mil 500 personas.

La joven estuvo triste porque en su primera fiesta casi nadie fue/X |

Una triste noche que conmovió a todo un estado

Para entender esta historia hay que remontarse al 9 de junio, cuando Isela Anali celebró su primera fiesta de XV Años en Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. Sin embargo, aquella noche fue decepcionante, ya que fueron muy pocos los asistentes, generando tal tristeza que su padre decidió publicar un mensaje en redes sociales invitando a la gente al cumpleaños de su hija.

La comunidad se unió para celebrarle una fiesta enorme a la joven/X |

Una fiesta con apoyo masivo

Para sorpresa de todos, la respuesta fue multitudinaria, ya que la comunidad en general y las propias autoridades del municipio se unieron para organizarle una nueva fiesta este sábado en el Estadio Garzas Blancas, a la que asistieron al menos mil 500 invitados. Hubo zacahuil para comer y diferentes grupos musicales, como Los Cadetes de Linares.

Un terreno como regalo de XV Años

Isela Anali no pidió regalos personales. Solicitó juguetes que ella posteriormente regalaría a niños de su comunidad. No obstante, sus madrinas, la licenciada Juana María Ziñiga y la diputada Brisseire Sánchez, la sorprendieron con el obsequio de un terreno de 90 metros cuadrados en el fraccionamiento Framboyanes, localizado en el municipio de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí.

Isela Anali se veía feliz con su celebración de XV Años/N+|

La fiesta no terminó ahí

El festejo siguió, pues durante la celebración la presidenta de Axtla de Terrazas, Clara María Castro, extendió una invitación abierta a toda la comunidad para asistir este domingo 24 de agosto a una convivencia especial.

“Mañana todos están invitados a degustar lo que ofrece Axtla de Terrazas, en una convivencia al estilo muy nuestro, para cerrar con broche de oro esta fiesta de quince años”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025 llega gratis a CDMX