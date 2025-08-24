VIDEO: Incendio en Parque Delta provoca movilización en CDMX

La tarde de este domingo 24 de agosto, hubo una importante movilización de equipos de emergencia tras registrarse un conato de incendio en un negocio ubicado dentro de Parque Delta, centro comercial localizado en la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México.

El incendio se originó en la cocina de la tienda Soriana

De acuerdo con los primeros reportes, fue pasado el mediodía cuando una enorme columna de humo fue percibida en el lugar, por lo que de inmediato se dio aviso a los bomberos, mientras que clientes y empleados de las diferentes tiendas desalojaron las instalaciones como medida de seguridad.

Por un incendio registrado en la panadería de un Soriana en la alcaldía Benito Juárez.

El fuego comenzó en Soriana

El incendio se originó en el supermercado Soriana, específicamente en la zona de panadería, según informaron los Bomberos de la Ciudad de México a través de sus redes sociales.

“En seguimiento al incendio registrado en calle Xochicalco, colonia Piedad Narvarte, en @BJAlcaldia, informamos que en Soriana, en el área de panadería, se quemó aceite de una freidora; procedimos a extinguir la flama. Sin lesionados. Servicio concluido”, indicó la cuenta en X del Heroico Cuerpo.

Bomberos llegaron al lugar para controlar la emergencia

Cierran Soriana por supervisión

Por su parte, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, informó que fue cerrada la tienda Soriana con el objetivo de supervisar que no existiera un riesgo mayor para trabajadores y clientes.

“Soriana de Parque Delta fue cerrado para evitar riesgo a los asistentes al centro comercial tras el incendio. Se realizarán las supervisiones correspondientes para garantizar la seguridad de todos. Estamos pendientes”, publicó el funcionario en redes.

Por prevención cerraron el Soriana de Parque Delta

Sin lesionados, pero sí nerviosismo

Por fortuna, se reporta saldo blanco, ya que no hubo personas lesionadas. Sin embargo, algunas presentaron crisis nerviosa, además de que hubo quejas por la falta de protocolos de seguridad ante esta emergencia.

