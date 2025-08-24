Labial sabor a Tajín: Esto cuesta y aquí puedes comprarlo

¿Te imaginaste alguna vez un labial color Tajín? Sí, como el chilito en polvo que le pones a tu botana favorita… pues eso ya existe, gracias al reciente lanzamiento de Rare Beauty, marca propiedad de la actriz y cantante de raíces mexicanas Selena Gómez.

La marca Rare Beauty lanzó este par de productos/IG: @rarebeauty|

Hace unos días, Rare Beauty sorprendió con un “picante” lanzamiento: dos labiales, uno en tono Tajín tradicional y otro en Salsa de Chamoy, que incluso llevan en el envase el logotipo de la icónica marca de chile en polvo.

“Crecí con @tajinusa por mi familia y todavía lo uso en todo, así que se podría decir que esta colaboración lleva años haciendo...

Conoce el @rarebeauty Tajin Cheek & Lip Set. Viene con tonos exclusivos de algunos de tus favoritos—nuestro rubor líquido en Chamoy y brillo de labios en Clásico—para agregar un poco de color a tus rutinas”,

escribió Selena Gómez en redes sociales, acompañando la publicación con imágenes promocionales del producto.

Tonos únicos y edición limitada

Tajín Clásico: Brillo en tono terracota .





Salsa de Chamoy: Color más profundo, entre rojo y marrón.





Los labiales son color Tajín tradicional y chamoy/IG: @rarebeauty|

Desde luego que este par de labiales únicos ha llamado la atención de muchos, ya sea para uso personal o como regalo original, por lo que también han surgido dudas sobre su precio y disponibilidad.

¿Dónde comprar y cuánto cuesta el set?

Desde su presentación, se anunció que el Tajin Cheek & Lip Set sería de edición limitada, lo que aumenta su valor. El paquete de dos piezas puede adquirirse en las tiendas en línea de Sephora y Rare Beauty, con un precio aproximado de $730 pesos mexicanos.

Sin embargo, actualmente se encuentra agotado en Sephora. La tienda informó que en las próximas semanas se notificará por correo a quienes se registren para adquirirlo una vez que se repongan existencias.

El producto con las dos piezas tiene un precio de $730 pesos/IG: @rarebeauty|

Un producto con causa social

Además del sabor cultural que representa esta colaboración, parte de las ganancias será donada en México, según informó la propia marca Tajín USA:

"Como socios fundadores de la escuela, nuestra misión es preservar las ricas tradiciones cerámicas de México, empoderar a los artesanos para que compartan su artesanía con el mundo",

publicó la empresa en sus redes sociales.

