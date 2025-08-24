Labial sabor a Tajín: Esto cuesta y aquí puedes comprarlo

¿Te imaginaste alguna vez un labial color Tajín? Sí, como el chilito en polvo que le pones a tu botana favorita… pues eso ya existe, gracias al reciente lanzamiento de Rare Beauty, marca propiedad de la actriz y cantante de raíces mexicanas Selena Gómez.
Hace unos días, Rare Beauty sorprendió con un “picante” lanzamiento: dos labiales, uno en tono Tajín tradicional y otro en Salsa de Chamoy, que incluso llevan en el envase el logotipo de la icónica marca de chile en polvo.
“Crecí con @tajinusa por mi familia y todavía lo uso en todo, así que se podría decir que esta colaboración lleva años haciendo...
Conoce el @rarebeauty Tajin Cheek & Lip Set. Viene con tonos exclusivos de algunos de tus favoritos—nuestro rubor líquido en Chamoy y brillo de labios en Clásico—para agregar un poco de color a tus rutinas”,
escribió Selena Gómez en redes sociales, acompañando la publicación con imágenes promocionales del producto.
Tonos únicos y edición limitada
- Tajín Clásico: Brillo en tono terracota.
- Salsa de Chamoy: Color más profundo, entre rojo y marrón.
Desde luego que este par de labiales únicos ha llamado la atención de muchos, ya sea para uso personal o como regalo original, por lo que también han surgido dudas sobre su precio y disponibilidad.
¿Dónde comprar y cuánto cuesta el set?
Desde su presentación, se anunció que el Tajin Cheek & Lip Set sería de edición limitada, lo que aumenta su valor. El paquete de dos piezas puede adquirirse en las tiendas en línea de Sephora y Rare Beauty, con un precio aproximado de $730 pesos mexicanos.
Sin embargo, actualmente se encuentra agotado en Sephora. La tienda informó que en las próximas semanas se notificará por correo a quienes se registren para adquirirlo una vez que se repongan existencias.
Un producto con causa social
Además del sabor cultural que representa esta colaboración, parte de las ganancias será donada en México, según informó la propia marca Tajín USA:
"Como socios fundadores de la escuela, nuestra misión es preservar las ricas tradiciones cerámicas de México, empoderar a los artesanos para que compartan su artesanía con el mundo",
publicó la empresa en sus redes sociales.
