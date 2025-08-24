“El Jabón” recibe 293 años de prisión por homicidio del hijo de Javier Sicilia

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal dictó sentencia contra José Luis Luquín Delgado, conocido como “El Jabón”, tras acreditarse su responsabilidad en delitos de delincuencia organizada, secuestro y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Los hechos ocurrieron el 28 de marzo de 2011 en Jiutepec, Morelos, cuando un grupo de sicarios del Cártel del Pacífico Sur secuestró a siete personas, incluido Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del escritor Javier Sicilia. Días después, los cuerpos fueron localizados en un fraccionamiento de Temixco, generando indignación nacional.

Además de la condena de 293 años de prisión, “El Jabón” deberá cubrir una multa por 2 millones 530 mil pesos, de acuerdo con la resolución judicial.

Cabe recordar que otros implicados en este caso también han recibido sentencias en meses anteriores. Entre ellos, Julio de Jesús Radilla, “El Negro Radilla”, y Ángel Taboada, “El Conejo”, quienes fueron condenados a 305 años de cárcel en diciembre de 2024 por su participación en el mismo crimen.

El asesinato de Juan Francisco Sicilia detonó en 2011 un movimiento de protesta encabezado por su padre, que derivó en el nacimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, con el que miles de víctimas exigieron un alto a la violencia en México.

Con esta sentencia, las autoridades buscan cerrar un capítulo de uno de los casos más emblemáticos de la última década en materia de violencia y crimen organizado en el país.

