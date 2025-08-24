Un año después, Adrián Marcelo revela la traición que sufrió en La Casa de los Famosos

A un año de su participación en La Casa de los Famosos, el influencer Adrián Marcelo por fin reconoció haber sobrepasado los límites del reality show de Televisa, hecho que provocó su salida inesperada, aunque también señaló haber sido víctima de una traición que lo dejó mal parado a nivel nacional. “Rebasé los límites, pero ya los pagué”, indicó.

“Yo sabía que me iba a ir”

Fue en una reciente entrevista publicada por la periodista Laura Estrada que el ex conductor de Multimedios en Monterrey habló de manera más sincera sobre su experiencia en la segunda temporada del programa, realizada en 2024.

Adrián Marcelo mantuvo una fuerte rivalidad con Gala Montes/X |

Pese a no ganar, se convirtió en el protagonista por sus constantes enfrentamientos con la actriz Gala Montes y el conductor Arath de la Torre, quienes lo acusaron de misógino.

Marcelo recordó que ya anticipaba su salida luego de que durante una gala se transmitiera un video en el que dice: “Una mujer menos para maltratar”. Según su versión, la frase fue sacada de contexto.

“Yo sabía que me iba a ir después del video que me pone Odalys. Luego viene la pelea con Gala, Arath quiere mediar y todo se vuelve muy tenso.”

Este es el momento en el que el influencer abandonó la casa/X |

Quiso abandonar la casa antes de ser expulsado

Adrián aseguró que intentó salir por su cuenta del reality, pero no le permitieron entrar al confesionario de inmediato. Más tarde, fue citado y le informaron su salida.

“Todavía el cínico me dice así, me acuerdo perfecto: ‘Nosotros estamos encantados con lo que tú estás haciendo’... y luego me dicen: ‘Tu mamá ha tenido una serie de episodios’.”

“Primero: ‘¿Mi mamá está bien?’, me dice: ‘Sí, tu mamá está bien, no te preocupes. Lo que yo quiero preguntarte es, ¿tú deseas abandonar este proyecto por tu propia cuenta?’”

Señala traición de parte de producción

En la misma entrevista, Adrián Marcelo dijo sentirse traicionado, luego de que Arath de la Torre mencionara una denuncia en su contra durante un posicionamiento dentro del programa.

Adrián Marcelo cree que la producción le dio información a Arath de la Torre/X |

“Me sorprendió que Arath supiera que estaba denunciado por la Secretaría de la Mujer. Sé quién filtró eso, pero no daré el nombre.”

También reveló que rechazó una oferta de exclusividad con Televisa, pues tenía claro que su camino seguiría en YouTube.

“Producción quería que firmara seis meses de exclusividad, pero lo primero que le dije a mi abogado fue que tumbara esa cláusula.”

