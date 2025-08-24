Diablos Rojos vencen a Pericos en el Juego 3 y están a un triunfo de la Serie de Campeonato

Los Diablos Rojos del México se colocaron a una sola victoria de asegurar su pase a la Serie de Campeonato de la Zona Sur tras derrotar 13-6 a los Pericos de Puebla en el Juego 3 de la Serie de Zona 2024. Con este resultado, la novena escarlata tomó ventaja de 3-0 en la confrontación y sumó su 15ª victoria consecutiva en playoffs, ocho de ellas en la presente temporada.

El encuentro se desarrolló en dos capítulos: el primero el sábado, cuando la lluvia detuvo el duelo tras dos entradas completas, y el segundo el domingo, cuando se reanudó para completar las seis tandas restantes.

Están a un triunfo de la barrida | X @DiablosRojosMX

Explosión ofensiva escarlata

El sábado, los Diablos construyeron una ventaja de 7-4 gracias a una carrera en la primera entrada y un rally de seis en la segunda. Los Pericos respondieron con dos rayitas en cada episodio antes de que la lluvia obligara a suspender el partido.

El domingo, el choque tomó un rumbo más cerrado. Puebla recortó distancias con anotaciones en la quinta y séptima entrada para poner la pizarra 7-6, pero el México respondió con fuerza en la octava al fabricar cinco carreras que sentenciaron el juego. En la novena, los escarlatas sumaron una más para cerrar con 13 anotaciones.

La defensiva escarlata ejecutó dos dobles matanzas para llegar a 100 en la temporada, considerando las 94 de temporada regular y seis en playoffs.

Dominó la defensiva | X @DiablosRojosMX

Diablos, imparables en playoffs

Con esta victoria, los Diablos Rojos mantienen su paso perfecto cuando anotan 10 o más carreras, con marca de 33-0 en la temporada. La novena capitalina se encuentra a solo un triunfo de sellar su boleto a la Serie de Campeonato del Sur.

El Juego 4 entre Diablos Rojos y Pericos de Puebla está programado para este lunes a las 19:00 horas, donde los escarlatas buscarán completar la barrida y avanzar a la siguiente fase de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Buscan la Serie de Campeonato | X @DiablosRojosMX

