Piratas gana en casa y acorta distancia con los Guerrero

Las acciones en la gran MLB no cesan, aun cuando está a solo unos días de que inicie la Serie del Rey, pero para esto, los equipo deben demostrar ser los mejores de su zona, y los Piratas de Campeche quieren remontar para conseguirlo.

2-1 y se puede emparejar la Serie

Luego de dos derrotas consecutivas ante los Guerreros de Oaxaca, el equipo de Campeche supo aprovechar su localía y con un ambiente inmejorable en el Estadio Nelson Barrera Romellón, pudieron sacar la victoria en su primer juego en casa, con un tablero que cerró en un 5-3.

A pesar de que los Guerreros complicaron el panorama en el diamante de Campeche, cinco carreras en la Cuarta entrada, conformadas por un sencillo de Cal Mitchell, un Home Runde Félix Pérez y un sencillo más de Robbie Tenerowicsz, puso arriba a los locales.

Campeche consigue el quinto juego de la Serie

Para la quinta parte de esta historia, los Guerreros no se iban a ir sin antes sacar un susto a la afición, pues dos bolas a la zona de Home Run por parte de Ricardo Valenzuela y Jorge Flores, acortaron las distancias con cuatro entradas por jugarse.

Finalmente y tras una tensa novena entrada, los del sur se impusieron a su similar y obligan a que se dispute un quinto juego el próximo lunes, ahí se sabrá quién se lleva la Serie de Zona del Sur 2025, en busca de llegar a la gran Serie del Rey.

