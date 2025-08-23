Boston Red Sox apalean a los Yankees en el tercero y aseguran la serie

Después de un segundo juego cerrado, donde los Red Sox ganaron por la mínima diferencia tras la séptima entrada, los New York Yankees buscaban ganar su primer encuentro de la serie este sábado en Yankee Stadium, aunque el resultado no fue el esperado.

Tras la apertura de Will Warren, que lanzó cuatro entradas completas y se llevó cuatro carreras de los Red Sox, el bullpen de los Yankees mantuvo a raya al poder ofensivo de la novena de Boston, aunque los Bombarderos del Bronx nunca llegaron a la cita.

Yankees perdió el tercero ante Red Sox | AP|

Giancarlo Stanton rompió el cero en la pizarra de los Yankees en el cuarto rollo, aunque no volvieron a hacerse presentes en la pizarra, después de una entrada y dos tercios, el trabajo de Tim Hill terminó y le tocó el turno a Paul Blackburn, que terminó por abrir la llave en favor de los Red Sox.

Paul Blackburn saltó a la lomita en la sexta, mantuvo su turno en cero hasta la novena donde, tristemente, concedió siete entradas, para que la pizarra culminara 12 carreras a uno en favor de los Red Sox, amarrando la penúltima serie entre los dos clásicos rivales en el beisbol de las Grandes Ligas.

El próximo domingo, los Red Sox volverán al diamante del Yankee Stadium para jugar el último de la serie ante unos Yankees que podrían complicarse su pase a la postemporada de la MLB.

