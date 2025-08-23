Diablos Rojos revela que menor de edad golpeado por pelota en su estadio está bajo observación, pero fuera de peligro

El caso del menor Simón Fallah, impactado por una pelota de foul durante el juego de los Diablos Rojos del México el pasado 20 de agosto, ha dado un giro esperanzador. Inicialmente se reportó que el menor había ingresado a terapia intensiva tras el incidente, pero ahora el Estadio Alfredo Harp Helú y la directiva del equipo confirmaron en un comunicado que se encuentra fuera de peligro, aunque bajo estricta observación médica.

El golpe ocurrió en la grada alta, sección D1, luego de que la pelota superara la red de protección. La noticia generó preocupación inmediata entre los aficionados y la comunidad beisbolera, quienes siguieron atentos la evolución de su estado de salud.

El incidente se dio en uno de los juegos más recientes de los Diablos | Imago7

Atención médica inmediata y evolución del menor

Tras el impacto, Simón recibió atención médica en el lugar del incidente y posteriormente en la enfermería del estadio, donde se acompañó a la familia en todo momento. El menor fue trasladado a terapia intensiva como medida preventiva, pero con el paso de los días los médicos confirmaron que ya no se encuentra en riesgo vital.

La directiva informó que continuará en contacto con la familia para dar seguimiento a su evolución y que incluso el seguro del inmueble está apoyando a los padres, de modo que puedan enfocarse exclusivamente en la recuperación del niño.

El comunicado del estadio se dio a través de X | X: @HarpEstadio

Seguridad en el estadio y llamado a la afición

El Estadio Alfredo Harp Helú recordó que cuenta con una de las redes de protección más amplias en México, comparable con la de recintos internacionales; sin embargo, hizo un llamado a la afición para permanecer atenta al desarrollo del juego y no perder de vista la pelota en ningún momento.

Los Diablos Rojos del México reiteraron que la seguridad de los asistentes es prioritaria y que continuarán reforzando protocolos para mantener al estadio como uno de los recintos de beisbol con mejor experiencia y resguardo en el país.

El recinto ha hecho un llamado a la afición | Imago7

