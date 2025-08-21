¡Extienden la ventaja! Diablos Rojos mantiene su paso perfecto tras triunfo ante Pericos

Segunda diablura: los Pingos acarician la Final de la Zona Sur. Los Diablos Rojos del México siguen encendidos y se colocan 2-0 en la Serie de Zona tras vencer 8-2 a los Pericos de Puebla, manteniendo su paso perfecto en los playoffs.

La Pandilla Escarlata volvió a lucir con un bullpen dominante, que mantiene a sus rivales en promedio de apenas 1.8 carreras en la postemporada, donde ya suman 14 triunfos consecutivos sin conocer la derrota.

Extendieron su ventaja | X @DiablosRojosMX

El festín comenzó en la segunda entrada, cuando un wild pitch del abridor venezolano Yoimer Camacho permitió que Allen Córdoba inaugurara la pizarra. Más tarde, en el tercer rollo, José Marmolejos conectó doblete productor para que Carlos Sepúlveda pusiera el 2-0.

Los Pericos respondieron con un cuadrangular solitario de Phillip Ervin entre derecho y central, pero los Diablos contragolpearon con par de rayitas en la cuarta y quinta, inclinando la balanza.

Se acercan a la Serie de Campeonato | X @DiablosRojosMX

Un error de Juan Carlos Gamboa abrió la puerta a la segunda carrera de Puebla en la octava, aunque de inmediato Arístides Aquino y el propio “Haper” compensaron con dos más para sentenciar la historia.

Con esta victoria, los Diablos viajan a Puebla con ventaja cómoda y la mira puesta en sellar la serie para instalarse en la Final de la Zona Sur.

Viajaran a Puebla | X @DiablosRojosMX

TAMBIÉN TE PUEDE INTERNACIONAL: México pierde ante Japón y quedan eliminados de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas