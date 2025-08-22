Menor de edad, en terapia intensiva tras pelotazo en Estadio Alfredo Harp Helú, de Diablos Rojos; familia pide ayuda

Ayudemos a Simón. El pasado miércoles 20 de agosto, Simón Falah-Assadi Martínez sufrió un accidente en el Estadio Alfredo Harp Helú, en el duelo entre Diablos y Pericos.

Una pelota de foul contactó al menor de solo 9 años de edad y ahora se encuentra en terapia intensiva tras haber sido intervenido por una hemorragia en el cerebro.

Familia pide ayuda para Simón

Su madre, Ana Luisa, nos compartió su historia, buscando el mayor apoyo posible en este momento tan delicado que está viviendo su hijo y la familia en general.

Al día de hoy existe una campaña de donación de sangre en el Hospital Ángeles del Pedregal, donde se solicita cualquier tipo de sangre, en especial O+, pues en cualquier momento se puede necesitar para el tratamiento de Simón.

Ana nos contó los pasos que está siguiendo, pues no cuentan con el Seguro de Gastos Médicos y es por eso que la campaña de donación podría ser lanzada en los próximos días, esto para apoyar a solventar el costo del tratamiento.

“Estaba haciendo la página, pero aún no la sacamos, no sabía qué procesos seguir. En la donación cubrimos la cuota al día de hoy, ya se tiene la sangre pero no sabemos cuándo nos vayan a solicitar más. Tenemos que ir paso a paso”

“En los donativos para los gastos que nos vienen que son muy considerables, no sabía qué hacer si la página, o buscar al club, ellos ya están enterados, pero no ha habido acercamiento”.

De momento solo se solicita donación de sangre para Simón, aunque es un hecho que próximamente habrá una campaña de donación en temas económicos para ayudar a la familia.

¿Qué fue lo que pasó en el Estadio Alfredo Harp Helú?

“El se va al estadio, mis hijos van continuamente. Batean y le da la bola en la cabeza, ahí mismo le ofrecieron la revisión, fueron a la enfermería, le hicieron preguntas de cómo se llaman tus papás y vieron que estaba lúcido. Yo no estaba, creo que les dijeron que si querían ir a otro lado, pero la verdad el niño se veía y se sentía bien.

"Eso fue como a las 9 de la noche. A las 12 de la noche empieza con dolores muy fuertes de cabeza y a devolver el estómago… pensamos que era un recargo hasta que empezó a tener coágulos en el vómito y lo llevamos al hospital y el doctor nos dice que no es normal porque no tiene nada en el estómago, entonces le hacen una tomografía, sale que tenía una hemorragia considerable que le estaba comprimiendo parte del cerebro”.

¿Qué ha hecho Diablos Rojos?

Además de la emergencia médica, la madre de Simón señaló que aún no ha tenido claridad sobre el posible apoyo o indemnización por parte de las autoridades o el club, dado que el accidente ocurrió en un área donde no hay protección de red.

“No sé cómo se podría manejar, no he tenido ningún acercamiento ni he buscado, no te puedo decir si se negaron o no a indemnizar esta parte, porque estaban en el público y hay red, pero donde estaba él no cubre la red, siendo que es el área de foul, debería de haber protección. No he buscado, no he tenido cabeza para hacer nada”.

La familia asegura que el caso ya es conocido por los responsables, sin embargo, hasta el momento no han tenido comunicación directa ni apoyo formal.

“Sé que ya están enterados, pero no ha habido ningún acercamiento de su parte, absolutamente nada, no sé en qué vaya, no he puesto el dedo en el renglón”.

