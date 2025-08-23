Se suspende juego de los Diablos vs Pericos: Se Reanudará el domingo con la pizarra en pausa

La Serie del Rey cada vez está más cerca, peor antes, hay que pasar los playoffs por el campeonato de zona de la LMB, siendo uno de los juegos el de los Diablos Rojos de México contra los Pericos de Puebla, Mismo que tuvo que ser suspendido por las fuertes lluvias.

Cano con los Diablos I @DiablosRojosMX

Juego y pizarra en pausa hasta el domingo

El juego dos de la Serie de Zona 2025, tuvo que ser detenido por el clima en Puebla, sin embargo, las lluvias hicieron que este se detuviera en la parte alta de la tercera entrada del juego, con un marcador de 7-4 en favor de los Diablos.

Pese a que los jueces y aficionados creyeron que sería de manera momentánea, el clima no colaboró y tras una hora de lluvia y espera, los truenos terminaron por romper los sueños de los fans y mandarina posponer el juego.

@DiablosRojosMX

La Serie se reanudará el día domingo 24 de agosto y la LMB anunció que el tablero permanecerá intacto y se reanudarán las acciones justo donde lo dejaron, por lo que los de México seguirán arriba.

Con los Diablos como vencedores en los primeros dos juegos y con la victoria momentánea en el tercero, todo parece indicar que una vez más, el equipo escarlata podría ganar una nueva serie de manera consecutiva y acercarse a un nuevo título de la Serie del Rey.

@DiablosRojosMX

