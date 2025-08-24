Victoria de Sultanes de Monterrey y se ponen a un juego de la final de la Zona

Siguen los duelos de Playoffs en la LMB, esta ocasión entre los Sultanes de Monterrey contra los Tecos de Dos Laredos, el cual podría haber significado la calificación de los de Monterrey a la gran final de la zona.

@SultanesOficial

A un juego de la barrida

Los Sultanes se impusieron en casa 11-2, desde el Walmart Park con un lleno casi total, un juego perfecto de Ramiro Peña, quien lideró la ofensiva regiomontana con 4 Home Run, tres carreras producidas y cuatro anotadas, llevó al equipo a nunca estar abajo en la pizarra.

Además de la defensa, el pitcheo de Stephen Tarpley, que se mantiene imparable durante 27 entradas, logró frenar a los Tecos, cediendo únicamente una carrera en el juego y solo cuatro en toda la serie.

@SultanesOficial

Imparables con o sin lluvia

Pese a la pausa de casi una hora debido al mal clima, los ‘Fantasmas Grises’, vapulearon en la ofensiva a los Tecolotes, quienes desde muy temprano se fueron bajo en la pizarra, ya para la Quinta entrada, era inevitable detener el juego casi perfecto del local.

Los Sultanes de Monterrey llevan en el diamante seis de siete juegos ganados y a una victoria de llegar a la final de la Serie de Zona 2025, no es descabellado pensar en volverlos a ver disputar la Serie del Rey en unas semanas.

Victoria de Sultanes I @SultanesOficial

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Piratas gana en casa y acorta distancia con los Guerrero