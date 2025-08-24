Yankees, en crisis: las cinco claves del mal paso de Nueva York en la MLB en 2025

De ser un favorito para repetir en el Clásico de Otoño, a ser el tercer lugar en su División: la tragedia de los Yankees de Nueva York. Los Mulos no han podido rectificar el pasó y su última derrota ante los Medias Rojas de Boston los ha dejado expuestos, es por eso que hay varias claves para su mal paso en las Grandes Ligas.

Las cinco claves de su mal paso

Aaron Boone ya perdió crédito

El manager neoyorquino se afianzó como uno de los mejores en las Grandes Ligas tras llegar a la Serie Mundial la campaña anterior, sin embargo, sus últimos resultados no lo han acompañado. Boone ha sido señalado por la prensa de la gran manzana, y aunque el líder del vestuario, Aaron Judge, lo respaldó, con cada actuación pierde más crédito.

Aaron Boone

Errores infantiles

Pero no todo es culpa de Boone, sino también de la gran cantidad de errores de los Yankees en sus juegos. El más señalado por la cantidad de pifias dentro del diamante es Anthony Volpe, el campocorto es el jugador con más pecados dentro de la Liga Americana, junto a Elly de la Cruz con 17 cada uno.

Bombarderos sin pólvora

Pese a que recuperaron un poco de confianza antes de su serie ante Boston, los Bombarderos del Bronx ahora tienen la pólvora mojada. En sus tres juegos ante los Medias Rojas, solo han colocado cinco carreras en la pizarra, por lo que la preocupación se hizo latente entre todos los aficionados de los Yankees.

Mal paso

Lesiones y demás

Desde antes del comienzo de la Temporada 2025, los Yankees eran el equipo con la mayor cantidad de jugadores dentro de la lista de lesionados (11), y aunque algunos se recuperaron, otros los fueron acompañado. El último en entrar en la lista de lesionados y no llegó a su mejor momento fue Aaron Judge, quien protagoniza el último punto.

Sin sentencia del 'Señor Juez'

La lesión en el codo de Aaron Judge fue preocupante, pero su nivel después de ella lo es aún más. Judge dominó la Liga America en el transcurso de la temporada, pero ahora, su rendimiento ha quedado a deber y en los últimos siete juegos el capitán de los Yankees solamente sumó siete hits y dos jonrones en 26 turnos al bate; además de un promedio de .269.

Sin sentencia

