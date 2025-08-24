Insólita confusión en Alemania: Capitán del Bremen fue entrevistado como jugador del Frankfurt

La Bundesliga regaló una de las escenas más peculiares del fin de semana. Tras la goleada del Frankfurt 4-1 al Werder Bremen, Marco Friedl, capitán del conjunto visitante, acudió a una entrevista posterior al encuentro, pero lo hizo vistiendo la camiseta del equipo rival. El detalle provocó que la reportera lo confundiera con un futbolista del Frankfurt y lo felicitara por los tres puntos obtenidos.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, ya que la incomodidad fue evidente cuando Friedl aclaró que en realidad juega para el Werder Bremen, equipo que acababa de sufrir una dura derrota en el Deutsche Bank Park.

Frankfurt goleó a Werder Bremen en casa | AP

Épica confusión en Frankfurt

El partido disputado el 23 de agosto dejó una contundente victoria 4-1 para el Eintracht Frankfurt, con goles de Can Uzun, Jean Mateo (doblete) y Ansgar Knauff. Al finalizar el encuentro, Marco Friedl intercambió camiseta con Michael Zetterer, portero del Frankfurt, y apareció frente a los micrófonos con la indumentaria del equipo ganador.

La reportera, al no notar la situación, lo felicitó por el resultado y le preguntó cómo se sentía tras sumar tres puntos, a lo que Friedl respondió con una risa irónica: “Soy del Werder Bremen, no del Frankfurt”. El comentario dejó en evidencia la confusión y desató un instante incómodo en plena transmisión.

Werder Bremen captain Marco Friedl swapped shirts with Frankfurt keeper Michael Zetter after his side lost 1-4.



Sky Sports journalist then asks him if he's happy with the win.



Marco Friedl: "I'm a Werder Bremen player in case you don't know."pic.twitter.com/kMPW6dCbJV — Troll Football (@TrollFootball) August 23, 2025

Reacciones al momento incómodo en la Bundesliga

La periodista, visiblemente apenada, pidió disculpas de inmediato e intentó reconducir la entrevista, aunque la expresión seria de Friedl reflejaba su molestia. El capitán del Werder Bremen parecía incómodo e incluso estuvo a punto de abandonar el lugar.

El incidente generó múltiples reacciones entre aficionados y medios deportivos, quienes lo calificaron como una de las anécdotas más llamativas de la temporada en Alemania.

El arquero Zetterer sin la camiseta que intercambió con Friedl

