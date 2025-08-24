La fiebre mexicana por el Sunderland tiene competencia: Burnley levanta la mano

Hace algunas semanas previo al arranque de la Premier League, una página de fans del Cruz Azul hizo un llamado a seguir al Sunderland esta campaña, para sorpresa de propios y extraños, la publicación se hizo tan viral que el apoyo llegó a los oídos de la cuenta oficial del club, la cual reaccionó de manera positiva. Ahora, una trabajadora de otro equipo de la liga inglesa, también pide el apoyo de los suyos.

Burnley en su victoria ante Sunderland I @BurnleyOfficial

Todos con el Burnley

A través de la red social, Tik Tok, una jovén que trabaja en el club recién ascendido, Burnley, hizo un llamado a la afición mexicana, asegurando que si hubiera sabido sobre la búsqueda de un club al cual apoyar, ella habría propuesto el suyo, comentando que podría hacer muchas dinámicas con el mismo club, por lo que pidió el apoyo a los suyos.

“Como una mexicana trabajando en otro club, también inglés, también de Premier, también recién ascendido, también pequeño. Genuinamente trabajo en el Burnley, si hay gente disponible con un espacio disponible para un equipo de futbol en su corazón, el Burnley está aquí para ustedes”, comentó.

A unas horas de la publicación del video, este ya cuenta con millones de reproducciones y de comentarios; mientras unos decidieron apoyarla, otros se quedaron con el movimiento de Sunderland.

¿Quién es el Burnley?

El equipo recién ascendido , fue fundado en 1882, es de la localidad inglesa de Burnley, en el condado de Lancashire y actualmente juega en la Premier League luego de estar fuera tres años y que ya ganó la Premier en dos ocasiones (1921 y 1960).

Estadio del Burnley I @BurnleyOfficial

