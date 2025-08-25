Muralla Blanca: La nueva defensa del Real Madrid comienza a dar resultados

Se han jugado dos jornadas completas en LaLiga y, en poco más de 180 minutos jugados, el Real Madrid es uno de los dos equipos que no ha recibido gol en el comienzo de la nueva campaña en el futbol español.

Con la salida de Carlo Ancelotti y la inminente llegada de Xabi Alonso, los merengues reforzaron el sector defensivo con jugadores como Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras, además de la incursión permanente en el primer equipo de Raúl Asencio.

Además de las incorporaciones, Eder Militao y David Alaba parecen recuperarse satisfactoriamente de sus lesiones, eso sin contar el buen nivel que mostró Fran García en el Mundial de Clubes y alguna futura incorporación que se pueda estar planeando en el cuadro merengue.

Con este sector renovado, el Real Madrid lleva más de 180 minutos sin recibir gol en LaLiga, donde vencieron al Osasuna y al Real Oviedo en las primeras dos jornadas del campeonato de Liga sin recibir un solo gol.

El Madrid se enfrentará al Real Club Deportivo Mallorca en la fecha tres de LaLiga, donde podría extender su arco imbatido por una fecha más.

