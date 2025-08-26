¿Qué mexicanos pueden participar en competiciones internacionales europeas?

Varios jugadores que militan en el Viejo Continente, podrían ver acción en competiciones a nivel continental, este es su panorama
Marcos Olvera García
| 2025-08-26
Este es el panorama de los jugadores mexicanos para jugar competiciones europeas
Este es el panorama de los jugadores mexicanos para jugar competiciones europeas
|
AP
Varios jugadores que militan en el Viejo Continente, podrían ver acción en competiciones a nivel continental, este es su panorama
Marcos Olvera García
| 26 Ago, 2025

Esta semana se deciden los equipos que estarán entrando a las competencias internacionales de UEFA vía play-off, donde jugadores mexicanos se encuentran disputando un lugar en Champions, Europa y Conference League.

Para Champions, el Fenerbahce de Edson Álvarez y el Copenhague de Rodrigo Huescas, se encuentran en la última etapa de clasificación, los turcos empataron sin goles en la ida ante el Benfica y los daneses igualaron a un gol contra el Basel suizo.

Edson jugará con el Fenerbahce | @Fenerbahce

Edson jugará con el Fenerbahce | @Fenerbahce|

En caso de que ambos equipos queden eliminados en esta ronda, tanto el Fenerbahce como el Copenhague jugarán UEFA Europa League en esta temporada, siendo los únicos mexicanos en competir en Champions o en Europa League.

En Conference League el panorama es distinto, en la cuarta ronda de clasificación se enfrenta el AEK de Atenas y el Anderlecht, equipos donde juegan Orbelín Pineda y César "Chino" Huerta, por lo que uno de esos dos futbolistas mexicanos se quedará sin competiciones europeas.

Huerta con el Anderlecht | @rscanderlecht
Huerta con el Anderlecht | @rscanderlecht|

En esta misma competición nos encontramos con Mateo Chávez, jugador del AZ Alkmaar y que podría amarrar su lugar en la Conference esta semana, si su equipo mantiene la ventaja en el global contra el PFC Levski Sofia de Bulgaria.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Europa League 2025-26: ¿Cuándo y dónde ver el sorteo de la Fase de Liga?

 
Futbol
Champions League
Europa League
Mas sobre:
Futbol
Champions League
Europa League

Notas Relacionadas

 