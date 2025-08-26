¿Qué mexicanos pueden participar en competiciones internacionales europeas?

Esta semana se deciden los equipos que estarán entrando a las competencias internacionales de UEFA vía play-off, donde jugadores mexicanos se encuentran disputando un lugar en Champions, Europa y Conference League.

Para Champions, el Fenerbahce de Edson Álvarez y el Copenhague de Rodrigo Huescas, se encuentran en la última etapa de clasificación, los turcos empataron sin goles en la ida ante el Benfica y los daneses igualaron a un gol contra el Basel suizo.

Edson jugará con el Fenerbahce | @Fenerbahce|

En caso de que ambos equipos queden eliminados en esta ronda, tanto el Fenerbahce como el Copenhague jugarán UEFA Europa League en esta temporada, siendo los únicos mexicanos en competir en Champions o en Europa League.

En Conference League el panorama es distinto, en la cuarta ronda de clasificación se enfrenta el AEK de Atenas y el Anderlecht, equipos donde juegan Orbelín Pineda y César "Chino" Huerta, por lo que uno de esos dos futbolistas mexicanos se quedará sin competiciones europeas.

Huerta con el Anderlecht | @rscanderlecht|

En esta misma competición nos encontramos con Mateo Chávez, jugador del AZ Alkmaar y que podría amarrar su lugar en la Conference esta semana, si su equipo mantiene la ventaja en el global contra el PFC Levski Sofia de Bulgaria.

