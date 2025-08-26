¡Oficial! Lucas Vázquez ficha con Bayer Leverkusen hasta 2027

Es oficial. Lucas Vázquez es nuevo jugador del Bayer Leverkusen, el conjunto alemán dio a conocer la llegada del exdefensor del Real Madrid que se vincula hasta verano de 2027 tras quedar como agente libre.

“El Bayer Leverkusen ficha al lateral derecho español Lucas Vázquez, el jugador de, 34 años, llega como jugador libre, ya que su contrato con el Real Madrid expiró al final de la pasada temporada. Vázquez ha firmado un contrato con el club de la Bundesliga válido hasta el 30 de junio de 2027”, resalta el conjunto alemán.

Lucas Vázquez l bayer04.de

Experiencia para la zaga

Lucas Vázquez llega al Bayer Leverkusen en busca de solventar la zona defensiva del equipo dirigido por Erik ten Hag quien tiene al brasileño Arthur en posición. Aunque cabe mencionar, que el español también puede figurar como extremo o interior por derecha.

Vázquez con el Real Madrid l X:Lucasvazquez91

Números con Real Madrid

El español de 34 años llega al Leverkusen después de toda una carrera hecha en el Real Madrid donde sumó 402 partidos disputados en todas las competencias con 38 goles conseguidos y 73 asistencias, jugando en gran parte como extremo derecho.

Cabe mencionar, que con el Real Madrid Castilla jugó cerca de los 100 partidos cooperando con 15 anotaciones y 13 asistencias. Sin olvidar que tuvo en breve paso con el Espanyol de Barcelona con un total de 39 juegos.

Lucas Vázquez terminó su ciclo con el Real Madrid con un total de 23 títulos conseguidos; 5 Champions League, 4 Ligas, una Copa del Rey, 4 Mundiales de Clubes y una Copa Intercontinental; además de 4 Supercopas de Europa y 4 Supercopas de España.

Real Madrid l X:Lucasvazquez91

