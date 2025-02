Lucas Vázquez tras polémica en el Derbi: “No podemos hablar, nos pueden sancionar”

La polémica no para en el entorno del Real Madrid, los Merengues nuevamente acapararon los reflectores por una polémica que generó el penal a favor del Atlético de Madrid que derivaría el gol.

Tras el empate Lucas Vázquez habló sobre los sucedido aunque no pudo hablar y dijo el motivo: “Tampoco podemos hablar muchos de los árbitros, nos pueden sancionar no merece la pena. Preferimos no hablar”.

Un empate que sabe a poco

Lucas Vázquez aseguró que los Colchoneros no merecieron el primer gol: “Es un empate que sabe a poco. El equipo ha planteado un partido en el que ellos se han puesto por delante sin haber hecho prácticamente nada”.

“Después de eso, el equipo cambia la cara y sigue atacando”, mencionó el lateral español tras la división de unidades en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid buscó la victoria

Aseguró que el Real Madrid salió más decidido para la segunda parte: “Tras el descanso, el equipo ha salido muy enchufado, luego ha llegado el empate y al final hemos tenido varias ocasiones para el 2-1 pero no ha llegado.

“Hemos empujado mucho en la segunda parte, hemos elaborado muchas jugadas con paciencia, buenos centros y últimos pases, pero nos ha faltado un poco de fortuna para marcar el segundo gol”, resaltó.

