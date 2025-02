Chucky Lozano se estrena como asistidor con San Diego FC en pretemporada

Se acerca cada vez más el debut de Hirving ‘Chuky’ Lozano en la MLS, el atacante mexicano se alista en la pretemporada con San Diego FC quien también ya vislumbra su debut como nueva franquicia.

Los californianos se midieron en el Empire Polo Club Field 2 al New York City y el exjugador del PSV Eindhoven se lució con una asistencia.

San Diego FC l CRÉDITO X:sandiegofc

Todo esto apenas en el minuto 19, cuando en una jugada prefabricada desde un tiro de esquina, mandó un servicio desde la banda para encontrar a Paddy McNair quien con un certero remate de cabeza liquidó al guardameta.

Pese a irse adelante en el marcador por parte de San Diego, los neoyorkinos remontaron y terminaron goleando el encuentro que fue parte del torneo amistoso Coachella Valley Invitational 2025.

Final from Game #1 of the Coachella Valley Invitational. pic.twitter.com/Uo9QrLvuIM

— San Diego FC (@sandiegofc) February 8, 2025