Chucky Lozano rompió el silencio sobre su ausencia con la Selección Mexicana: 'Me dolió mucho'

Tras haber sido uno de los jugadores ‘sacrificados’ por el cambio generacional, Hirving Lozano finalmente rompió el silencio sobre su ausencia en la Selección Mexicana, especialmente para la Copa América de este año.

El delantero mexicano había sido un recurrente con el Tricolor desde su debut en el 2016, ausentándose sólo por lesión. Sin embargo, este verano fue excluido de la convocatoria de Copa América, situación que confesó le ‘dolió mucho’.

En entrevista para Fox Sports, el extremo del PSV (próximamente del San Diego FC), habló sobre su exclusión de la Selección Mexicana aceptando que fue un momento complicado, sin embargo, aceptó la decisión y ahora espera volver algún día.

“Me dolió mucho no poder ir (a Copa América), me encanta ir a la selección, fueron decisiones, no sé de dónde, pero me dejaron fuera, respete esa decisión, me dolió, me hubiera encantado estar ahí, ojalá, en algún momento regresar a la selección sería fabuloso, pero esto es paso a paso”, reveló.

Chucky también confesó que, ya tuvo pláticas con el actual entrenador de la Selección Mexicana, por lo cual podría en algún momento volver a vestir la playera tricolor.

“Ya hablé (con Javier Aguirre) es una super persona, un gran entrenador, yo lo respeto muchísimo, es un señor; hemos tenido la oportunidad de hablar y han sido charlas muy positivas”.

