Alexis Vega confesó que el Tricolor deberá 'Hacer el juego más perfecto posible' para poder avanzar

El partido perfecto. La Selección Mexicana ya se alista para hacer la hombrada y remontar un 2-0 ante Honduras este martes por la noche para poder seguir avanzando en la Concacaf Nations League, sin embargo, Alexis Vega reveló que para esto deberán ‘hacer un partido perfecto’.

El equipo mexicano quedó a deber el pasado viernes cayendo en San Pedro Sula y en dos momentos de distracción terminaron cayendo 2-0. Ahora Vega sabe que no pueden cometer errores si quieren poder eliminar a los Catrachos.

De acuerdo con el delantero de Toluca, deben salir concentrados todo el partido en el Nemesio Diez y hacer un partido perfecto para que, en el primer tiempo como mínimo puedan empatar el marcador global.

"Salir concentrados desde primer minuto, buscar el partido, no dejarnos llevar por los golpes, no estar perdiendo tiempo por una falta o por reclamarle al árbitro. Eso no va a ayudarnos muchísimo. Hacer el juego más perfecto posible. Dentro de los primeros 20 minutos tratar de hacer el primer gol y si se puede, dos en el primer tiempo sería lo perfecto", comentó en entrevista para TUDN.

De la misma forma, el delantero aceptó que los jugadores son culpables de estar abajo en la serie, sin embargo, están tranquilos de que, tal y como lo hicieron hace un año, podrán venir de atrás y avanzar en el torneo.

"Nosotros somos los responsables, los que jugamos, los que tratamos de siempre dar una buena versión. Es mucha responsabilidad de nosotros, pero estamos tranquilos… Todos estamos en la misma sintonía que vamos a hacer un gran partido, un partido perfecto y que vamos a lograrlo como hace un año", finalizó.

