¿Cuándo y dónde ver el Fenerbahce de Edson Álvarez en Champions League vs Benfica?

El Fenerbahce, del recién llegado Edson Álvarez, busca su boleto a la Champions League, el conjunto turco tendrá una fuerte aduana ante Benfica en el Estadio da Luz luego de terminar sin anotaciones en el juego de Ida del Playoff.

La Vuelta en Portugal promete tener más emociones después de un cero a cero que dejó todo en el aire. Cabe mencionar, que en el juego de Ida las ‘Águilas’ jugaron con alrededor de 20 minutos con un hombre menos tras la expulsión de Florentino Luis.

Fenerbahce l X:Fenerbahce

¿Jugará Edson Álvarez?

Muchos se preguntan sobre el posible debut de Edson Álvarez con Fenerbahce en este juego; sin embargo el propio jugador dio a conocer que no será parte de la partida y apunta a debutar en la próxima fecha de la Liga de Turquía.

"Desafortunadamente no podré estar en el partido, pero apoyaré al equipo de donde sea. Realmente estoy muy emocionado de poder jugar con ellos. He visto el equipo que tenemos, los jugadores que tenemos y creo que son grandes jugadores. destacó Edson.

Álvarez deseo lo mejor para su equipo: “Al final, creo que el club y los jugadores queremos el mismo objetivo, que es ganar y esperemos que lo podamos hacer para darle mucha alegría a la gente".

Edson Álvarez l X:Fenerbahce

Benfica vs Fenerbahce

Todo está listo para el enfrentamiento desde el Estadio da Luz, entre Benfica y Fenerbahce este 27 de agosto a partir de las 13:00 hrs tiempo del centro de México y podrás seguirlo a través de Caliente TV.

Fecha: 27 de agosto

Hora: 13:00

Estadio: Estadio da Luz

Transmisión: Caliente TV

Benfica l X:SLBenfica

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡LLEGÓ EL ANILLO! TRAVIS KELCE Y TAYLOR SWIFT SE COMPROMETEN