Pafos FC sorprende al mundo y clasifica a la Champions League 2025/26

El Pafos FC escribió este martes el capítulo más importante de su corta historia al lograr, por primera vez, la clasificación a la fase de grupos de la UEFA Champions League. El club chipriota consiguió la hazaña tras empatar 1-1 en casa frente al Estrella Roja de Belgrado, histórico campeón de Europa, y cerrar la eliminatoria con un global de 3-2.

Pafos FC se clasifica a la Champions League | Pafos FC

En la ida, disputada en Serbia, Pafos sorprendió con un triunfo 2-1 que lo dejó en ventaja. Sin embargo, el duelo de vuelta estuvo marcado por la tensión: al minuto 60, Mirko Ivanić adelantó a los visitantes y niveló el marcador global, amenazando con alargar la serie a la prórroga.

Cuando parecía que el sueño se complicaba, apareció Jajá, delantero brasileño y figura del equipo, para firmar la jugada más importante de la temporada: un remate de primera al 89’, tras un balón parado, que desató la locura en el Alphamega Stadium y selló el histórico boleto del club a la máxima competición europea.

Pafos clasifica a la Champions League por primera vez | UEFA

Una hazaña con sabor chipriota

Fundado en 2014 y sin el peso de otros clubes tradicionales de la isla como el APOEL, el Anorthosis o el Omonia, el Pafos FC se convierte en apenas el cuarto club chipriota en disputar una fase de grupos de Champions League, colocando nuevamente a Chipre en el mapa del futbol continental.

El detalle curioso: un estadio válido en Europa, insuficiente en México

Por exigencias de la UEFA, el equipo tuvo que mudarse del Stelios Kyriakides Stadium, su sede habitual, al Alphamega Stadium, con capacidad para 10,830 aficionados. Aunque cumple con todos los parámetros europeos, esta cifra no alcanzaría para ser aprobada como estadio de primera división en la Liga MX, donde el reglamento exige una capacidad mínima de 15 mil espectadores.

Estadio del Pafos FC | Paos FC