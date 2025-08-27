¡Chulada! Así es el nuevo balón de la Champions League 2025-26

La Fase de Liga de la UEFA Champions League está por comenzar y ya hay balón oficial para dicha ronda. Adidas lanzó un diseño renovado que cautivó a los aficionados, tanto para el torneo varonil como el femenil, pues los colores y otros elementos llamaron la atención.

X: @adidasfootball

Así es el diseño de los balones de la Champions League para esta temporada

En cuanto al diseño del balón para la UEFA Champions League varonil, tiene colores azul y blanco, mientras que los vivos son dorados. Dentro de las icónicas estrellas del torneo europeo hay leones, relojes astronómicos y signos zodiacales.

Para la UEFA Champions League Femenina, Adidas optó por colores verde morado y rosa, además del blanco en las estrellas. Al igual que con el de la rama varonil, la afición reaccionó de forma positiva al diseño presentado para esta temporada.

X: @adidasfootball

¿Cuánto cuestan los balones de la Champions League?

El costo de ambos balones es de 3,999 pesos mexicanos en su versión profesional. No obstante, hay distintas versiones que van desde lo 399 pesos hasta los 1,200.

Con el lanzamiento de estos nuevos balones, Adidas refuerza su papel como uno de los grandes protagonistas de la UEFA Champions League, al combinar innovación, estética y tradición en un producto que no solo será protagonista dentro del campo, sino también un objeto de deseo para coleccionistas y aficionados al futbol en todo el mundo.

X: @adidasfootball

