Flamengo, con golazo y hat-trick de Pedro incluido, logra goleada histórica ante Vitoria

El Flamengo vivió una noche inolvidable en el Brasileirão 2025 al golear por 8-0 a Vitória, en lo que se convirtió en la victoria más amplia del campeonato brasileño desde 1984 y la más abultada desde la instauración del formato actual en 2003. Con este triunfo, el “Mengão” se afianza en la cima de la tabla, mientras que su rival se hunde en la zona de descenso.

Pedro firma un hat-trick y hace historia en el Maracaná

El gran protagonista del encuentro fue Pedro, quien anotó tres goles y alcanzó los 102 tantos en el renovado Maracaná, cifra que lo convierte en el máximo goleador del estadio desde su modernización. “Hoy fue inolvidable para mí, este día estará marcado para siempre”, declaró emocionado el delantero tras el partido.

Además, uno de los tres goles fue una verdadera obra de arte. El delantero recibió el balón en el borde del área y, con una elástica se quitó a dos defensar, entró al área y ante la salida del portero, levantó el balón para marcar otra anotación.

Marcó un Hat-Trick | X

Fiesta de goles en el Maracaná

El partido se inclinó desde el inicio. A los tres minutos, Flamengo ya ganaba 2-0 con tantos de Samuel Lino y Pedro. Antes del descanso, el uruguayo Giorgian De Arrascaeta amplió la ventaja.

En la segunda mitad, el festival ofensivo continuó, primero Pedro firmó dos goles más para sellar su ya mencionado hat-trick. Lino marcó su segundo tanto de la noche, Luiz Araújo también se hizo presente en el marcador y finalmente, Bruno Henrique cerró la goleada con un penal.

Récord histórico de De Arrascaeta

Además de la goleada, Giorgian De Arrascaeta alcanzó un registro histórico: llegó a 78 asistencias en el Brasileirao, convirtiéndose en el máximo asistidor en la historia del torneo, desde que se contabilizan oficialmente las estadísticas.

Registró récord de asistencias | x

Goleada para los libros

Este 8-0 de Flamengo a Vitória iguala la mayor goleada en la historia del club en el Brasileirao, ya que en 1981 el Mengão venció 8-0 a Fortaleza. Con este resultado, el equipo carioca se une al selecto grupo de clubes que han logrado triunfos con una diferencia de ocho goles en el campeonato brasileño.

Con la victoria, Flamengo no solo fortalece su liderato en el torneo, sino que también reafirma su poderío ofensivo en un Brasileirao que promete emociones intensas.

Siguen líderes del torneo | x

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Universidad Católica estrenó su nuevo y espectacular estadio