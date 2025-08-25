Independiente identifica a 25 involucrados en la violenta pelea de Copa Sudamericana 2025Independiente identifica a 25 involucrados en la violenta pelea de Copa Sudamericana 2025

La Copa Sudamericana 2025 quedó envuelta en un episodio de violencia extrema que conmocionó al continente. El encuentro entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, disputado en el estadio Libertadores de América, terminó suspendido por decisión de la Conmebol, luego de que se registraran disturbios graves dentro y fuera del recinto.

La Dirección de Competiciones y Operaciones de Conmebol informó que, debido a la falta de condiciones mínimas de seguridad, el partido fue cancelado oficialmente. En un comunicado, el organismo explicó que, pese a la activación de los protocolos del Manual de Clubes, la situación “no pudo ser revertida”, y que el caso será enviado a los Órganos Judiciales de Conmebol para futuras determinaciones.

La violencia detuvo el partido | AP

Independiente actúa contra los violentos

En medio de la crisis, Independiente emitió un comunicado oficial en el que confirmó que ya fueron identificados 25 de los responsables de los incidentes violentos. El club anunció medidas drásticas contra ellos

Expulsión inmediata como socios.

Aplicación del derecho de admisión de por vida, impidiéndoles el ingreso a cualquier estadio.

“El Club Atlético Independiente informa que ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nuestro estadio. Vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde”, señala el documento.

Fueron expulsados como socios | AP

Independiente promete más sanciones

La institución de Avellaneda subrayó que la investigación continúa y que no habrá excepciones ni privilegios para quienes eligieron la violencia. “Quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente”, sentenció la directiva, asegurando que no se detendrán hasta dar con todos los involucrados.

El escándalo deja a la Copa Sudamericana 2025 en el centro de la polémica y pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la violencia en los estadios sudamericanos. Conmebol, Independiente y las autoridades locales enfrentan ahora la presión de garantizar que tragedias como la vivida en Avellaneda no vuelvan a repetirse.

Lanzaron un comunicado | X

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Independiente vs Platense: partido suspendido por pedido de APREVIDE en la Liga Profesional