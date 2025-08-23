Violencia sembrada: Independiente presenta video sobre pelea con mensaje a U de Chile

Independiente de Avellaneda difundió un video, a través de redes sociales, que detalla los hechos ocurridos en el Ricardo Enrique Bochini señalando a hinchas de Universidad de Chile como los responsables del inicio de una penosa trifulca.

Después de todo los hechos bochornosos durante la Copa Sudamericana el equipo argentino mostró un video con un relato que quedó para la historia del futbol.

Afición de U de Chile l AP

“Los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de la Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó”, inicia relatando el video con las imágenes mostradas de la afición de la visita haciendo las provocaciones.

Violencia sembrada por hinchas de U de Chile

La narración resalta que los hinchas acabaron con ‘todo’ dentro del estadio: ·Destruyeron las cámaras de seguridad, amenazaron y agredieron a trabajadores, dañaron instalaciones, rompieron los baños y utilizaron los escombros como armas”.

Ataque directo sobre hinchas del Independiente de Avellaneda: “A pesar de que durante tres horas nuestros socios e hinchas sufrieron ataques con piedras y pirotecnia, responder con la misma moneda no puede ser una opción”.

Hinchas chilenos l AP

Buscan a los culpables

En el video también recalca que habrá consecuencias para los involucrados: “Nos estamos encargando de identificar a estas personas para expulsarlas como socios y solicitar que no puedan volver a ingresar a una cancha de futbol. Además, ya estamos colaborando con la justicia para avanzar en el proceso”.

Caos en Copa Sudamericana l AP

