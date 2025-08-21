Tunden a periodista argentino por 'culpar' a afición de la U de Chile de comenzar violencia ante Independiente

Tras los incidentes ocurridos en las gradas del Estadio Libertadores de América durante el duelo entre Independiente y Universidad de Chile, la afición manifestó su tristeza y condenó los actos. Entre las opiniones existieron algunas polémicas, como la del periodista argentino, Gastón Edul.

AP

¿Qué dijo Gastón Edul sobre violencia en el Independiente vs U de Chile?

El argentino informó lo sucedido a través de sus redes sociales, pero en su texto asegura que los aficionados de la U de Chile fueron los que iniciaron el ataque y lanzó una crítica a los elementos de seguridad por no detener adecuadamente el conflicto.

“Ausencia policial. La barra de U de Chile fue a Avellaneda directamente a lastimar y nadie los pudo parar. No había presencia de la policía en la tribuna de U de Chile. Tampoco pudieron frenar cuando entró la barra de Independiente a pegarle a los hinchas chilenos que quedaron. ¿Como no va a haber policías?”, escribió Edul.

AP

Afición 'revienta' a Gastón Edul

La afición respondió de forma indignada al texto de Gastón Edul, pues consideraron que no escribió objetivamente al únicamente responsabilizar a los seguidores del club chileno. “¿Dónde está la integridad periodística? Esto no puede quedar impune. Ojalá que Independiente pague por las vidas que se perdieron hoy”, escribió un usuario.

“Tu rol como periodista debería ser objetivo. El problema principal fue la seguridad impuesta por la dirigencia de Independiente. Decir que “La U fue directamente a lastimar” solo genera odio y desinformación. Hay muertos en este suceso, se requiere ética. Sácate la camiseta”, añadió otro aficionado.

X: CAPTURA

Hasta ahora, los informes oficiales no declaran fallecidos, pero sí 10 heridos y 90 detenidos. La situación entristece al mundo del futbol y los aficionados la condenan para que no se repita en ningún otro espacio deportivo.

