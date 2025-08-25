Champions League 2025-26: estos son los cambios del torneo más importante a nivel de clubes

Con vísperas a conocer a todos los invitados a la próxima Champions League y el sorteo para la Temporada 2025/26, los aficionados ya esperan con ansías el torneo más importante a nivel de clubes. El año pasado, la Copa de Campeones de Europa sufrió un cambio radical en su forma de competencia, eliminando la Fase de Grupos y dando paso a la Fase de Liga.

Pese a que este año no hay cambios tan drásticos como en su edición anterior, una nueva regla surgió debido a un problema. Varios equipos, pese a terminar en los primeros puestos, sufrieron problemas en la localía en instancias más avanzadas -como Arsenal- por lo que el estatuto de localía entrará en vigor esta campaña.

La 'Orejona' | MEXSPORT|

¿Cuál es la nueva regla dentro de la Champions League?

La UEFA implementó un nuevo factor para la localía para la Temporada 2025/26, en el que el cambio fue drástico. En la campaña anterior, los cabezas de serie solo tuvieron dicha ventaja en la primera ronda eliminatoria, por lo que en los siguientes encuentros no siempre cerraron en casa.

Es por eso que el máximo organismo del balompié europeo decidió que los equipos que sean cabezas de serie tendrán siempre la ventaja de la condición de local, hasta las Semifinales. Para muchos equipos, esta nueva regla será un parteaguas importante, y también le dará un premio mayúsculo a los mejores durante la Fase de Liga.

El último Campeón | MEXSPORT|

¿Cuándo inicia la Fase de Liga de la Champions League?

Los primeros encuentros de la Fase de Liga de la Copa de Campeones de Europa serán el próximo martes 16 de septiembre. Los mejores equipos del mundo buscarán hacer valer sus grandes condiciones, por lo que la Champions League -como cada año- no decepcionará a nadie.

