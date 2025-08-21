UEFA acepta que Barcelona juegue primer partido de Champions como visitante

Este jueves, el Spotify Camp Nou recibió la visita de representantes de UEFA para ver los avances de obras, las cuales mantienen en tela de juicio dónde jugará el Barcelona como local en el arranque de temporada.

El conjunto blaugrana logró gestionar que sus primeros tres compromisos de LaLiga los juegue de visita, por lo que será hasta el 14 de septiembre cuando tenga que presentarse ante su gente y ganó tiempo para conseguir la certificación que necesita el inmueble para recibir afición.

Sin embargo, el sorteo para la Champions League es el próximo 28 de agosto, por lo que desconoce el día en el que se presentará en casa en el torneo.

Pero parece que el Barça sigue utilizando de buena manera todos sus recursos y ha logrado, según Radio Catalunya, que UEFA apruebe que juegue como local hasta la segunda fecha de la Fase de Liga, la cual se llevará a cabo el 30 de septiembre y 1 de octubre.

Con esto, Barcelona amplió el margen de tiempos para que el Spotify Camp Nou pueda tener el permiso de abrir al público, aunque sigue trabajando a marchas forzadas, pues la fecha límite para inscribir el estadio para la Fase de Liga es el mismo 28 de agosto.

