¿Edson Álvarez podrá jugar Champions League con Fenerbahce? Esto dice 'El Machín'

Edson Álvarez fue presentado con Fenerbahce hace unos días y su fichaje llenó de expectativa a los aficionados del equipo turco. El conjunto de José Mourinho tendrá un duelo de vida o muerte ante Benfica, por un boleto a la Fase de la Liga de la Champions League, por lo que la presencia del 'Machín' en dicho encuentro generó la duda de muchos espectadores.

En conferencia de prensa, el canterano del América disipó todas las dudas sobre su posible debut en el duelo ante las Águilas lusitanas. Sin embargo, el mexicano reveló que su participación en el encuentro de la Copa de Campeones está totalmente descartada; pero su apoyo incesante estará desde las gradas.

"Desafortunadamente no podré estar en el partido, pero apoyaré al equipo de donde sea. Realmente estoy muy emocionado de poder jugar con ellos. He visto el equipo que tenemos, los jugadores que tenemos y creo que son grandes jugadores. Al final, creo que el club y los jugadores queremos el mismo objetivo, que es ganar y esperemos que lo podamos hacer para darle mucha alegría a la gente", destacó Edson.

Las palabras de José Mourinho

Previo a las declaraciones de Edson, 'The Special One' también habló en una conferencia de prensa, en la que comentó que era muy pronto para ver el debut del contención mexicano. El estratega lusitano fue claro y agregó que aún no sabe cuando podrá ver acción Álvarez.

"No tiene sentido hablar de esto porque, de todas formas, Edson no está en condiciones de estar en la convocatoria. Llegó hace dos días y estará en el banquillo. Así que no tiene sentido hablar de ello", sentenció Mourinho.

¿Cuándo podría ser convocado Edson?

Descartado para el primer partido, Edson Álvarez aún tendrá que esperar para ver -por lo menos- un juego desde el banquillo. El siguiente juego de Fenerbahce en la Superliga Turca, 'El Machín' podría ir a la convocatoria, ante Gençlerbirliği, el 31 de agosto.

