Jugador del Real Oviedo reconoce juego limpio del Real Madrid pese a la polémica

Real Madrid ganó 0-3 en su visita al Estadio Carlos Tartiere, casa del Real Oviedo, durante la segunda jornada de LaLiga. Sin embargo, el encuentro estuvo marcado por la polémica que dividió las mesas de debate sobre las acciones arbitrales durante el encuentro.

El primer gol del conjunto merengue nació de una recuperación de balón de Tchouaméni, que desencadenó en el primer tanto de Kylian Mbappé a los 37 minutos. La jugada dejó varias dudas sobre todo si el mediocampista francés cometió una falta previa sobre el jugador del club oviedista en dicha recuperación.

Después del partido, Kwasi Sibo, mediocampista del cuadro Carbayones, dio su opinión sobre la controversial jugada que hubiera anulado el 0-1 en contra de su equipo.

El gol de Mbappé | AP|

La polémica jugada de Tchouaméni

"Al principio, para mí él no tocó el balón (Tchouaméni). Pero cuando veo el video, veo que toca el balón primero y yo no he dicho nada. Es limpio, para mí es legal", comentó el mediocampista ghanés en una entrevista después del partido.

También, Sibo se mostró muy autocrítico con su equipo señalando que no se pueden dejar puntos en casa independientemente del rival, dejando a un lado la polémica como excusa.

Acciones del juego | AP|

