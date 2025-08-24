Paunovic tras la derrota ante el Real Madrid: "El arbitraje nos perjudicó"

Este fin de semana el Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, visitó al Real Oviedo, encuentro en donde el equipo merengue terminó goleando a los de Oviedo, aunque hubo polémica una vez finalizado el juego.

En conferencia de prensa, el exentrenador de Chivas y Tigres en Liga MX, Veljko Paunovic, aseguró que hubo algunas decisiones arbitrales que perjudicaron al Oviedo.

Con 'Vini' | AP|

"Hay acciones arbitrales que nos han perjudicado, no estoy de acuerdo con las acciones de Dendoncker y Rondón. Arbitralmente, nos da la sensación de que pasamos por aquí, eso tiene que cambiar. Tenemos que ganarnos el respeto en primera", comentó Paunovic.

En la jugada del primer gol del Madrid, se reclama una falta sobre Dendoncker, mientras que hay una jugada dentro del área que no se sancionó sobre Salomón Rondón.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El polémico gesto de Vinicius tras recibir insultos en el Oviedo vs Real Madrid